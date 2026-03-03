Loterías

Lotería Cruz Roja: estos son los números del martes 3 de marzo de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de marzo de 2026, 11:03 p. m.
Sorteo 3143 de la Lotería de la Cruz Roja.
Sorteo 3143 de la Lotería de la Cruz Roja. Foto: Montaje Semana

Este martes, 3 de marzo, se jugó el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3143 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 1348 de la serie 267
YouTube video DzzasECntAA thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 24 de febrero de 2026: número 1348, la serie 267
  • 17 de febrero de 2026: número 6420, con la serie 312
  • 10 de febrero de 2026: número 8580, con la serie 314

El próximo sorteo jugará el martes 10 de marzo de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

Más de Loterías

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del martes 3 de marzo de 2026

Este fue el ganador del más reciente sorteo de la Lotería del Huila. - Imagen de la Lotería del Huila

¿Lo conoce? Este es el nuevo millonario de Colombia: resultados de la Lotería del Huila

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: sorteo del martes 3 de marzo de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Estos son los resultados de la lotería Super Astro Sol del martes 3 de marzo

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche: estos son los números ganadores de este martes, 3 de marzo de 2026

Sinuano Día y Noche

Sorteo del martes 3 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.

¿Ganó? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de marzo

La Antioqueñita Día y Tarde

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 3 de marzo: estos fueron los resultados del martes

El Baloto y su modalidad Revancha concentraron la atención de los apostadores este miércoles.

Revise si se ganó el Baloto hoy: Resultados de la lotería el lunes 2 de marzo

Noticias Destacadas