Lotería Cruz Roja: estos son los números del martes 3 de marzo de 2026

Este martes, 3 de marzo, se jugó el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

Resultados del sorteo 3143 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 1348 de la serie 267

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

24 de febrero de 2026: número 1348 , la serie 267

número , la serie 17 de febrero de 2026: número 6420 , con la serie 312

número , con la serie 10 de febrero de 2026: número 8580, con la serie 314

El próximo sorteo jugará el martes 10 de marzo de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.