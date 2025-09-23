Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 23 de septiembre

Este martes 23 de septiembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde un nuevo apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de 8.000 millones de pesos.

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana🇨🇴 en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3120 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Número ganador: 2769 de la serie 288.

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

16 de septiembre de 2025: 0776 , serie 253.

, serie 9 de septiembre de 2025: 5404 , serie 205.

, serie 2 de septiembre de 2025: 8658, serie 077.