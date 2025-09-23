Suscribirse

Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 23 de septiembre

Esta lotería se juega todos los martes.

Redacción Loterías
24 de septiembre de 2025, 4:00 a. m.
Lotería Cruz Roja
Lotería Cruz Roja | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriadelacruzroja

Este martes 23 de septiembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde un nuevo apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de 8.000 millones de pesos.

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana🇨🇴 en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3120 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 2769 de la serie 288.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 23 de Septiembre 2025

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 16 de septiembre de 2025: 0776, serie 253.
  • 9 de septiembre de 2025: 5404, serie 205.
  • 2 de septiembre de 2025: 8658, serie 077.

El próximo sorteo se realizará el 30 de septiembre. La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes a partir de las 10:55 de la noche.

