Loterías
Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 9 de agosto de 2025
Consulte los resultados del sorteo más reciente de este popular juego de azar.
Este sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4584 de la Lotería de Boyacá. En esta edición, el número ganador del premio mayor de 15.000 millones de pesos es el siguiente:
Resultados del sorteo 4584 de la Lotería de Boyacá
Premio mayor de 15.000 millones de pesos
- Número: 3670 de la serie 208.
Resultados para chance
- Primeras tres cifras: 367
- Últimas tres cifras: 670
- Últimas dos cifras: 70
- Última cifra: 0
Números ganadores de los últimos cuatro sorteos de la Lotería de Boyacá
- Sorteo del 2 de agosto de 2025: 8038 de la serie 009.
- Sorteo del 26 de julio de 2025: 5605 de la serie 207.
- Sorteo del 19 de julio de 2025: 8794 de la serie 353.
- Sorteo del 12 de julio de 2025: 7975 de la serie 429.
- Sorteo del 5 de julio de 2025: 0619 de la serie 462.
El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá se jugará el sábado 16 de agosto de 2025 a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Boyacá.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.