Suscribirse

Loterías

Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 11 de noviembre: consulte los números ganadores del sorteo del día

Se jugaron $7.000 millones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 3:58 a. m.
Resultados del sorteo de la lotería de la Cruz Roja.
Resultados del sorteo de la lotería de la Cruz Roja. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriadelacruzroja

Este martes, 11 de noviembre, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el nuevo ganador del premio mayor.

“Con $7.000 millones puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3127 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 6372 de la serie 043.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 11 de Noviembre 2025

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 4 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
  • 28 de octubre de 2025: 9882, serie 227.
  • 21 de octubre de 2025: 5703, serie 093.

El próximo sorteo se llevará a cabo el martes, 18 de noviembre, a partir de las 10:55 de la noche, donde se muestra en vivo la premiación a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filipinas se recupera de la devastación por el tifón que dejó 25 muertos: estas son las imágenes

2. Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

3. Veterano con prótesis demanda a Delta por ser discriminado durante vuelo: “Me veían como una carga”

4. ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

5. ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería Cruz RojaLoterías de hoyResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.