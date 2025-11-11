Loterías
Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 11 de noviembre: consulte los números ganadores del sorteo del día
Se jugaron $7.000 millones.
Este martes, 11 de noviembre, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el nuevo ganador del premio mayor.
“Con $7.000 millones puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3127 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor
- Número ganador: 6372 de la serie 043.
Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 4 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
- 28 de octubre de 2025: 9882, serie 227.
- 21 de octubre de 2025: 5703, serie 093.
El próximo sorteo se llevará a cabo el martes, 18 de noviembre, a partir de las 10:55 de la noche, donde se muestra en vivo la premiación a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja.