Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 11 de noviembre: consulte los números ganadores del sorteo del día

Este martes, 11 de noviembre, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el nuevo ganador del premio mayor.

“Con $7.000 millones puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3127 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 6372 de la serie 043.

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

4 de noviembre de 2025: 9110 , serie 026 .

, serie . 28 de octubre de 2025: 9882 , serie 227 .

, serie . 21 de octubre de 2025: 5703, serie 093.