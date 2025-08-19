Suscribirse

Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo del 19 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería de la Cruz Roja, en el sorteo 3115.

Redacción Loterías
20 de agosto de 2025, 3:59 a. m.
Conozca los números ganadores del sorteo más reciente de la Lotería de la Cruz Roja.
Se realizó un nuevo sorteo de la lotería de la Cruz Roja este martes, 19 de agosto de 2025, con el que se brindó la posibilidad de que un colombiano sea un nuevo millonario en el país.

Resultados del sorteo 3115 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 0384 de la serie 168.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 12 de agosto de 2025: 5050, serie 147.
  • 5 de agosto de 2025: 3519, serie 143.
  • 28 de julio de 2025: 9039, serie 268.

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería.

El plan de premios de la lotería de la Cruz Roja

  • Premio mayor: $ 5.000.000.000,00.
  • Seco 1: $ 200.000.000,00.
  • Secos 4: $ 50.000.000,00.
  • Secos 17: $ 30.000.000,00.
  • Secos 20: $ 20.000.000,00.
  • Secos 20: $ 10.000.000,00.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

