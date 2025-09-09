Lotería de la Cruz Roja resultados: números ganadores y premios para este martes 9 de septiembre del 2025

Este martes, 9 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 3118, donde un nuevo apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de 8.000 millones.

Además, en esta oportunidad se jugó el premio para ganarse una Nissan Kicks 2026: “Desde septiembre se siente una camioneta. Recuerda inscribir tu billete en www.jueguelegalcruzroja.com”, dice la página oficial de la Lotería en Instagram.

Resultados del sorteo 3118 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Número ganador: 5404 de la serie 205.

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

2 de septiembre de 2025: 8658 , serie 077.

, serie 26 de agosto de 2025: 2782 , serie 208.

, serie 19 de agosto de 2025: 0384, serie 168.