Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

El premio es de 8.000 millones de pesos.

25 de enero de 2026, 11:33 a. m.
Este sábado 24 de enero de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca. Se conoció el número ganador del premio mayor, que puede alcanzar los 8.000 millones de pesos.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2595

  • Número: 8951.
  • Serie: 108.
Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026.

Plan de premios

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

