Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Este sábado 24 de enero de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca. Se conoció el número ganador del premio mayor, que puede alcanzar los 8.000 millones de pesos.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2595

Número: 8951.

Serie: 108.

Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026.

Plan de premios