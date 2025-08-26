Suscribirse

Lotería del Huila: repase la cifra ganadora del martes 26 de agosto

Le contamos cómo se desarrolló el sorteo 4718 de la Lotería del Huila, válido este 26 de agosto.

Redacción Loterías
27 de agosto de 2025, 4:02 a. m.
Lotería del Huila - 26 de agosto de 2025.
Lotería del Huila - 26 de agosto de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: prensa Lotería del Huila.

A partir de las 10:30 p.m. de este martes, 26 de septiembre de 2025, arrancó el sorteo número 4718 de la Lotería del Huila. Finalmente, la cifra ganadora para el premio mayor fue la 2472, con la serie 131.

Transmisión oficial de la Lotería del Huila

Los canales oficiales de la Lotería del Huila mostraron el sorteo con las balotas ganadoras. Esta es la transmisión oficial del evento:

YouTube video player
  • Número ganador del sorteo 4718: 2472 (serie 131)

Repase los últimos tres sorteos de la Lotería del Huila con su ganador:

Valor del premio mayor y por cada seco:

  • Cuarto seco (10): 15 millones de pesos
  • Tercer seco (10): 30 millones de pesos
  • Segundo seco (5): 100 millones de pesos
  • Primer seco (1): 150 millones de pesos
  • Premio mayor: 2 mil millones de pesos
Contexto: Lotería Chontico Día, resultados del sorteo 8169 del 25 de agosto de 2025: estos son los números ganadores

La Lotería del Huila tiene desarrollo todos los martes en la noche. Para ver el próximo sorteo (4719) deberá conectarse el 2 de septiembre, desde las 10:30 p.m., en los canales oficiales.

