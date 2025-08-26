Loterías
Lotería del Huila: repase la cifra ganadora del martes 26 de agosto
Le contamos cómo se desarrolló el sorteo 4718 de la Lotería del Huila, válido este 26 de agosto.
A partir de las 10:30 p.m. de este martes, 26 de septiembre de 2025, arrancó el sorteo número 4718 de la Lotería del Huila. Finalmente, la cifra ganadora para el premio mayor fue la 2472, con la serie 131.
Transmisión oficial de la Lotería del Huila
Los canales oficiales de la Lotería del Huila mostraron el sorteo con las balotas ganadoras. Esta es la transmisión oficial del evento:
- Número ganador del sorteo 4718: 2472 (serie 131)
Repase los últimos tres sorteos de la Lotería del Huila con su ganador:
- Sorteo 4717 (19 de agosto): 8686 de la serie 106
- Sorteo 4716 (12 de agosto): 8273 de la serie 195
- Sorteo 4715 (5 de agosto): 7246 de la serie 169
Valor del premio mayor y por cada seco:
- Cuarto seco (10): 15 millones de pesos
- Tercer seco (10): 30 millones de pesos
- Segundo seco (5): 100 millones de pesos
- Primer seco (1): 150 millones de pesos
- Premio mayor: 2 mil millones de pesos
La Lotería del Huila tiene desarrollo todos los martes en la noche. Para ver el próximo sorteo (4719) deberá conectarse el 2 de septiembre, desde las 10:30 p.m., en los canales oficiales.