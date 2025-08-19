Suscribirse

Loterías

Lotería del Huila, resultados sorteo 4717 del 19 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Huila en el sorteo 4717 que juega todos los martes en la noche.

Redacción Loterías
20 de agosto de 2025, 4:01 a. m.
El sorteo 4677 de la Lotería del Huila, llevado a cabo el 12 de noviembre de 2024, reveló el número ganador para el premio mayor. Consulte los detalles y demás premios obtenidos.
Resultado Lotería del Huila, 19 de agosto de 2025. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes Getty y loteríad el huila

El día martes, 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4717 de la Lotería del Huila y el número ganador para el premio mayor de $2.000 millones de pesos fue el 8686 de la serie 106.

Resultados del sorteo 4717 de la Lotería del Huila

Premio mayor de $2.000 millones

  • Número 8686 de la serie 106

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Huila con los resultados del sorteo 4717 publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 19 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Huila

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: número 8273 de la serie 195
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 7246 de la serie 169
  • Sorteo del 29 de julio de 2025: número 2851 de la serie 047

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 26 de agosto de 2025 a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Huila.

El plan de premios de la Lotería del Huila es el siguiente:

  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos
  • Primer seco: $150 millones de pesos (1 premio)
  • Segundo seco: $100 millones de pesos (5 premios)
  • Tercer seco: $30 millones de pesos (10 premios)
  • Cuarto seco: $15 millones de pesos (10 premios)

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, hágalo comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si no vienen, entonces estamos en la olla”: Petro regañó a su gabinete por no asistir a su polémico consejo de ministros

2. Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Envigado: se movieron los ocho

3. “Nos toca salirnos de las Naciones Unidas”: Gustavo Petro criticó referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las Farc

4. Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

5. Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del HuilasorteoResultadosLoterías Colombia hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.