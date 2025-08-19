Loterías
Lotería del Huila, resultados sorteo 4717 del 19 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Huila en el sorteo 4717 que juega todos los martes en la noche.
El día martes, 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4717 de la Lotería del Huila y el número ganador para el premio mayor de $2.000 millones de pesos fue el 8686 de la serie 106.
Resultados del sorteo 4717 de la Lotería del Huila
Premio mayor de $2.000 millones
- Número 8686 de la serie 106
Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Huila con los resultados del sorteo 4717 publicada en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Huila
- Sorteo del 12 de agosto de 2025: número 8273 de la serie 195
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 7246 de la serie 169
- Sorteo del 29 de julio de 2025: número 2851 de la serie 047
El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 26 de agosto de 2025 a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Huila.
El plan de premios de la Lotería del Huila es el siguiente:
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos
- Primer seco: $150 millones de pesos (1 premio)
- Segundo seco: $100 millones de pesos (5 premios)
- Tercer seco: $30 millones de pesos (10 premios)
- Cuarto seco: $15 millones de pesos (10 premios)
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, hágalo comprando en puntos oficiales autorizados.