Lotería del Meta del 6 de agosto de 2025: conozca los resultados

Consulte los resultados del sorteo 3258 de la Lotería del Meta, que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Sorteo 3220 de la Lotería del Meta.
Lotería del Meta. | Foto: Grande: Getty Images / pequeña: Lotería del Meta.

El día miércoles, 6 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3258 de la Lotería del Meta y el número ganador para el premio mayor de 1.800 millones de pesos fue el 9804 de la serie 113.

Resultados del sorteo 3258 de la Lotería del Meta

Premio mayor de 1.800 millones de pesos

  • Número 9804 de la serie 113.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Meta

El plan de premios de la Lotería del Meta es el siguiente

  • 1 premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en los puntos oficiales.

