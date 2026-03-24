Lotería del Tolima: resultados del 24 de marzo de 2026

Este 24 de marzo se jugó la Lotería del Tolima con un premio mayor de $ 3.500 millones y más de $ 13.400 millones en premios.
“Hoy no es un día cualquiera… hoy es día de jugarles a tus sueños. El momento perfecto para decir “¿Y si sí?”, y dejar que la suerte haga lo suyo”, dice la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
- Número 8595 de la serie 238.
Últimos resultados de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 8397 de la serie 53.
- Sorteo del 9 de marzo de 2026: número 4919 de la serie 243.
- Sorteo del 2 de marzo de 2026: número 0226 de la serie 94.
El próximo sorteo será el 30 de marzo de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.