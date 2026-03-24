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Lotería del Tolima: resultados del 24 de marzo de 2026

Se jugaron $ 13.400 millones en premios.

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Redacción Loterías
24 de marzo de 2026, 10:53 p. m.
Sorteo 4162.
Sorteo 4162. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @loteriatolima

Este 24 de marzo se jugó la Lotería del Tolima con un premio mayor de $ 3.500 millones y más de $ 13.400 millones en premios.

“Hoy no es un día cualquiera… hoy es día de jugarles a tus sueños. El momento perfecto para decir “¿Y si sí?”, y dejar que la suerte haga lo suyo”, dice la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 8595 de la serie 238.
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Últimos resultados de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 8397 de la serie 53.
  • Sorteo del 9 de marzo de 2026: número 4919 de la serie 243.
  • Sorteo del 2 de marzo de 2026: número 0226 de la serie 94.

El próximo sorteo será el 30 de marzo de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.