Lotería del Tolima: resultados del 24 de marzo de 2026

Este 24 de marzo se jugó la Lotería del Tolima con un premio mayor de $ 3.500 millones y más de $ 13.400 millones en premios.

“Hoy no es un día cualquiera… hoy es día de jugarles a tus sueños. El momento perfecto para decir “¿Y si sí?”, y dejar que la suerte haga lo suyo”, dice la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Número 8595 de la serie 238.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 8397 de la serie 53.

de la serie Sorteo del 9 de marzo de 2026: número 4919 de la serie 243.

de la serie Sorteo del 2 de marzo de 2026: número 0226 de la serie 94.

El próximo sorteo será el 30 de marzo de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.