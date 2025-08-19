Loterías
Lotería del Tolima: resultados del sorteo del 19 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Tolima en el sorteo de hoy.
El día martes 19 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Tolima y el número ganador para el premio mayor de 3.000 millones de pesos fue el 3737 de la serie 228.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
Premio mayor de 3.000 millones de pesos
- Número 3737 de la serie 228.
Este es el video compartido con los resultados del sorteo, publicado en redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4716 de la serie 034
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 9340 de la serie 130
- Sorteo del 28 de julio de 2025: número 1204 de la serie 166
El próximo sorteo de la Lotería del Tolima se jugará el día lunes 25 de agosto de 2025, a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Tolima.