Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 14 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
14 de agosto de 2025, 5:21 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Este jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5194 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 2633, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5194 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 2633
  • La quinta: 4
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA JUEVES 14 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7392 (quinta: 8)
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3189 (quinta: 7)
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9097(quinta: 6)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 6584 (quinta: 5)
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 5902 (quinta: 7)
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2881 (quinta: 2)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 15 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

