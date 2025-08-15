Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 15 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5195 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 6131, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5195 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 6131.
  • La quinta: 0.
Resultado EL DORADO MAÑANA Viernes 15 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7392 (quinta: 8)
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3189 (quinta: 7)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 5004 (quinta: 0)
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 6584 (quinta: 5)
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 5902 (quinta: 7)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 16 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro le dijo al presidente de la Andi que un acuerdo nacional no es solamente “con los invitados al club”

2. Melina Ramírez confesó detalle detrás de su ruptura con Mateo Carvajal y habló de duro proceso que llevó: “Hubo mucha tristeza”

3. Girona tomó última decisión con Yaser Asprilla: anuncio es oficial y no tiene marcha atrás

4. Asfixiados los comerciantes del Gran San: concejal de Bogotá denunció aumentos “desproporcionados” en el valor catastral de los locales en la zona

5. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.