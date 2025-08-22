Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 22 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
22 de agosto de 2025, 5:29 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5200 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 3689, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5200 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 3689
  • La quinta: 4
Resultado EL DORADO MAÑANA Viernes 22 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 5697 (quinta: 9)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 9647 (quinta: 7)
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 4709 (quinta: 6)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 6173 (quinta: 0)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 1697 (quinta: 9)
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 6702 (quinta: 2)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 23 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

2. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

3. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

4. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

5. ¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyDorado MañanaDorado TardeJuegos de azarColjuegosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.