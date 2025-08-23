Suscribirse

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 23 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 4:14 p. m.
La lotería El Dorado realizó un nuevo sorteo este sábado 23 de agosto de 2025

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5201 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 9062, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5200 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 9062
  • La quinta: 5
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA SÁBADO 23 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3689 (quinta: 4)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 5697 (quinta: 9)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 9647 (quinta: 7)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8337 (quinta: 3)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 6173 (quinta: 0)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 1697 (quinta: 9)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 24 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

