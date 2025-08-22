Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita Día y Noche del 22 de agosto de 2025: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
22 de agosto de 2025, 7:35 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día. | Foto: Tomada de Twitter: @loteriascol

Este viernes, 22 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.407 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 3494-0, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.407 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras:349
  • Tres últimas: 494
  • Cifra ganadora:3494
  • Quinta balota: 0
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 VIERNES 22 de Agosto 2025

Resultados del sorteo 14.408 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este sábado, 23 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Toman drástica decisión con Kilmar Abrego García: inmigrante deportado irregularmente por un “error administrativo”

2. Tribunal Superior entra formalmente a estudiar la apelación contra la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

3. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

4. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

5. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías Colombia hoyLotería PaisitaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.