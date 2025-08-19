Suscribirse

Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del martes 19 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
19 de agosto de 2025, 8:06 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Este martes, 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.017 fue el 0612.

Resultados del sorteo 13.017 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 0612
  • Número ganador de cinco cifras: 0612-2
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA MARTES 19 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.018 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: 
  • Número ganador de cinco cifras: 

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 8914
  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 0269
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 1463

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 2985
  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 8638
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 7528

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 20 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

