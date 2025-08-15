Loterías
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados
Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.
Este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5953 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3013, despachado en la ciudad de Medellín.
Resultados del sorteo 5953 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 3013
- Quinta balota: 2
Resultados del sorteo 5954 de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9993
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4599
- Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 1218
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7557
- Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 16 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.