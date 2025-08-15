Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5953 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3013, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5953 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 3013

Quinta balota: 2

Resultados del sorteo 5954 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9993

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4599

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 1218

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7557

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 16 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.