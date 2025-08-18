Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

Redacción Loterías
18 de agosto de 2025, 5:05 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este lunes, 18 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5957 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 1883.

Resultados del sorteo 5959 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 1883
  • Quinta balota: 7
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Lunes 18 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 5960 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 2 Lunes 18 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 1373
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 3822
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 3013

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 3763
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 5322
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 1343

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 19 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Contexto: Resultado del Super Astro Luna: sorteo del domingo 17 de agosto de 2025

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

