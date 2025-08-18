Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este lunes, 18 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5957 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 1883.

Resultados del sorteo 5959 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 1883

Quinta balota: 7

Resultados del sorteo 5960 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 1373

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 3822

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 3013

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 3763

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 5322

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 1343

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 19 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.