Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del domingo 10 de agosto de 2025

Este domingo, 10 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5942 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 6160, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5942 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 6160

Quinta balota: 0

Resultados del sorteo 5943 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5713

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7696

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 1188

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7804

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el lunes 11 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.