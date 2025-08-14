Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del jueves 14 de agosto de 2025

Este jueves, 14 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 9993, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 9993

Quinta balota: 1

Resultados del sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4599

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2817

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7557

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 7684

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el viernes 15 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.