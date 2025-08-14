Suscribirse

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del jueves 14 de agosto de 2025

Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.

Redacción Loterías
14 de agosto de 2025, 3:48 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Este jueves, 14 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 9993, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 9993
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 14 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Resultados del sorteo 5951 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 14 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4599
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2817

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7557
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 7684

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el viernes 15 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

