Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del jueves 21 de agosto de 2025

Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.

Redacción Loterías
21 de agosto de 2025, 4:00 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita. | Foto: La Antioqueñita

Este jueves, 21 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5965 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3998.

Resultados del sorteo 5965 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 3998
  • Quinta balota: 5
La Antioqueñita 1 - 21 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Resultados del sorteo 5966 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 5486
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 2458
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 1883

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 2332
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 7629
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 6425

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el viernes 22 de agosto de 2025 a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

