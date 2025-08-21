Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves, 21 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5965 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3998.

Resultados del sorteo 5965 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 3998

Quinta balota: 5

Resultados del sorteo 5966 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 5486

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 2458

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 1883

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 2332

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 7629

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 6425

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el viernes 22 de agosto de 2025 a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.