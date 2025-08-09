Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sábado 9 de agosto de 2025

Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 5:24 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este sábado, 9 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 5713, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 5713
  • Quinta balota: 7
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Sabado 9 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 5941 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7696
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7804
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 10 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Santa Marta: niña de seis años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida

2. Expertos acusan al Gobierno Petro de permisividad y pérdida de soberanía tras conocer informe de SEMANA en la frontera con Ecuador

3. Jhon Arias tira magia en su primera titularidad con Wolverhampton: ‘jugadota’ quedó en video

4. Diosdado Cabello asegura que conoce la ubicación exacta de María Corina Machado y prende las alarmas de la oposición venezolana

5. Parte médico de Miguel Uribe Turbay: la Fundación Santa Fe revela que su estado se revirtió a una condición crítica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería AntioqueñitaLoterías Colombia hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.