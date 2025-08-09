Loterías
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sábado 9 de agosto de 2025
Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.
Este sábado, 9 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 5713, despachado en la ciudad de Medellín.
Resultados del sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 5713
- Quinta balota: 7
Resultados del sorteo 5941 de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7696
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7804
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 10 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.