Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sábado 9 de agosto de 2025

Este sábado, 9 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 5713, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5940 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 5713

Quinta balota: 7

Resultados del sorteo 5941 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7696

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7804

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 10 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.