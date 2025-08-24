Suscribirse

Loterías

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del domingo 24 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 7:44 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña. | Foto: La Caribeña

Este domingo, 24 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7142 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 8705-9

Resultados del sorteo 7142 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 8705
  • Quinta balota: 9

Resultados del sorteo 7142 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Números ganador de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 2646
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0396

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025:3637
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 9220

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este sábado, 23 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Vaupés: reportan un accidente aéreo que deja cuatro víctimas fatales

2. Milagro en Cartagena: encuentran a Ana Gabriela Posso viva después de dos meses desaparecida

3. Impactante explosión en planta química de Luisiana provoca evacuaciones y preocupación por efectos en la salud pública

4. Sneyder Pinilla rendirá testimonio contra los congresistas Elías Chagüi y Martha Peralta en la Corte Suprema de Justicia

5. “Concesiones significativas”: Rusia sorprende con movimiento diplomático en medio de guerra con Ucrania, según J.D. Vance

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColjuegosLoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.