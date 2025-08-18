Suscribirse

Loterías

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del lunes 18 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
18 de agosto de 2025, 8:05 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña. | Foto: La Caribeña

Este lunes, 18 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7131 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 9495-2.

Resultados del sorteo 7131 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 9495
  • Quinta balota: 2
YouTube video player

Resultados del sorteo 7132 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video player

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7836
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 7758
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 5553
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 7598
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4904
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3994
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7739
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 4312
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 4712
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2744
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7876
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 9977
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este lunes, 18 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcaraz y un golpe de suerte; el español celebró en Cincinnati tras desafortunado final de Sinner

2. De las críticas a los elogios: Díaz comienza a convencer a sus detractores en Alemania

3. Donald Trump y Volodímir Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

4. El huracán Erin se fortalece rumbo a las Bahamas: en las próximas horas podría llegar a categoría cinco

5. Falcao García aparece en lista negra de delanteros que “fracasaron” en importante club inglés

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería La CaribeñaLoterías de hoyResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.