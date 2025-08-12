Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del martes 12 de agosto de 2025

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7119 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 3994-6.

Resultados del sorteo 7119 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 3994.

Quinta balota: 6.

Resultados del sorteo 7120 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 9777

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6796

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 2537

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4776

La Caribeña Noche

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 2188

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8151

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0636

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 3706

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este martes, 12 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.