Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del martes 12 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 8:39 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7119 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 3994-6.

Resultados del sorteo 7119 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 3994.
  • Quinta balota: 6.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Martes 12 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 7120 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MARTES 12 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 9777
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6796
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 2537
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4776

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 2188
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8151
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0636
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 3706

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este martes, 12 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

