Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del martes 19 de agosto de 2025

Este martes, 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7133 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 0396-8.

Resultados del sorteo 7133 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 0396

Quinta balota: 8

Resultados del sorteo 7134 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9495

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7836

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 7758

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 5553

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 7598

La Caribeña Noche

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9720

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7739

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 4312

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 4712

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2744

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este martes, 19 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.