Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del sábado 16 de agosto de 2025

Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7127 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 5553-9.

Resultados del sorteo 7127 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 7758.

Quinta balota: 1.

Resultados del sorteo 7128 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 5553

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 7598

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4904

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3994

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301

La Caribeña Noche

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 4712

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2744

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7876

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 9977

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este sábado, 16 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.