Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del sábado 16 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
16 de agosto de 2025, 7:58 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7127 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 5553-9.

Resultados del sorteo 7127 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 7758.
  • Quinta balota: 1.
Resultados del sorteo 7128 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 5553
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 7598
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4904
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3994
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 4712
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2744
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7876
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 9977
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este sábado, 16 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

