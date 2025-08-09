Este sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7113 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 9777-8.

Resultados del sorteo 7113 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 9777

Quinta balota: 8

Resultados del sorteo 7113 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6796

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 2537

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4776

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7739

La Caribeña Noche

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8151

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0636

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 3706

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 1510

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este 10 de agosto en los horarios establecidos. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través de Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.