Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del sábado 9 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 7:50 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7113 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 9777-8.

Resultados del sorteo 7113 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 9777
  • Quinta balota: 8
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del SÁBADO 09 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo 7113 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del SÁBADO 09 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6796
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 2537
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4776
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7739

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8151
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0636
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 3706
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 1510

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este 10 de agosto en los horarios establecidos. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través de Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

