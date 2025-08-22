Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del viernes 22 de agosto de 2025

Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7139 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 2646-3.

Resultados del sorteo 7139 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 2646

Quinta balota: 3

Resultados del sorteo 7140 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganador de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0396

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9495

La Caribeña Noche

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 9220

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9720

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este viernes, 22 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.