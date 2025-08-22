Suscribirse

Lotería

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del viernes 22 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
22 de agosto de 2025, 8:42 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7139 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 2646-3.

Resultados del sorteo 7139 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 2646
  • Quinta balota: 3
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del VIERNES 22 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo 7140 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del VIERNES 22 de Agosto de 2025.

Números ganador de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0396
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9495

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 9220
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9720

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este viernes, 22 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

