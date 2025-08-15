Lotería
Lotería Medellín hoy, viernes 15 de agosto: resultados y número ganador del sorteo
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Medellín en el sorteo 4796, que juega todos los viernes en la noche.
El viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4796 de la Lotería de Medellín y el número ganador para el premio mayor de 16.000 millones de pesos fue el 7739 de la serie 381.
Resultados del sorteo 4796 de la Lotería de Medellín
Premio mayor
- Número 7739 de la serie 381
Esta es el video compartido por la Lotería de Medellín con los resultados del sorteo 4796, publicado en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Medellín
- Sorteo del 8 de agosto del 2025: Número 9844 de la serie 182
- Sorteo del 1 de agosto del 2025: Número 5534 de la serie 302
- Sorteo del 25 de julio del 2025: Número 6641 de la serie 76
El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el próximo viernes 22 de agosto a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Medellín.