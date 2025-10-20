Suscribirse

Loterías de hoy: conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 20 de octubre

Los resultados oficiales se transmiten todos los días por televisión y a través de plataformas digitales, como YouTube.

Redacción Loterías
20 de octubre de 2025, 4:45 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre

Este lunes, 20 de octubre, comenzó con nuevos ganadores de tres de las loterías más populares del país. Aunque la oferta es amplia, muchos apostadores tienen sus preferencias por algunas en particular, como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sorteos todos los días, tanto en la tarde como en la noche, lo que aumenta las posibilidades de llevarse el premio mayor.

El plan de premios varía según la lotería, pero todas comparten una modalidad especial: ‘La Quinta’, una alternativa que ofrece a los jugadores más oportunidades de ganar dinero. Esta quinta balota se sortea de manera adicional al número de cuatro cifras tradicional.

Por otra parte, los horarios de cada sorteo pueden variar. Por ejemplo, el primero del día es El Dorado, que se juega a las 11:00 a. m., le sigue El Paisita, a la 1:00 p. m.; y finalmente La Caribeña, a las 2:30 p. m.

Así las cosas, estos fueron los resultados de este lunes, 20 de octubre:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9281
  • La Quinta: 2
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA LUNES 20 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 20 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 20 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

