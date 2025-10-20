Loterías de hoy: conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 20 de octubre

Este lunes, 20 de octubre, comenzó con nuevos ganadores de tres de las loterías más populares del país. Aunque la oferta es amplia, muchos apostadores tienen sus preferencias por algunas en particular, como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sorteos todos los días, tanto en la tarde como en la noche, lo que aumenta las posibilidades de llevarse el premio mayor.

El plan de premios varía según la lotería, pero todas comparten una modalidad especial: ‘La Quinta’, una alternativa que ofrece a los jugadores más oportunidades de ganar dinero. Esta quinta balota se sortea de manera adicional al número de cuatro cifras tradicional.

Por otra parte, los horarios de cada sorteo pueden variar. Por ejemplo, el primero del día es El Dorado, que se juega a las 11:00 a. m., le sigue El Paisita, a la 1:00 p. m.; y finalmente La Caribeña, a las 2:30 p. m.

Así las cosas, estos fueron los resultados de este lunes, 20 de octubre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9281

La Quinta: 2

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 20 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Tarde