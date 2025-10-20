Loterías
Loterías de hoy: conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 20 de octubre
Los resultados oficiales se transmiten todos los días por televisión y a través de plataformas digitales, como YouTube.
Este lunes, 20 de octubre, comenzó con nuevos ganadores de tres de las loterías más populares del país. Aunque la oferta es amplia, muchos apostadores tienen sus preferencias por algunas en particular, como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sorteos todos los días, tanto en la tarde como en la noche, lo que aumenta las posibilidades de llevarse el premio mayor.
El plan de premios varía según la lotería, pero todas comparten una modalidad especial: ‘La Quinta’, una alternativa que ofrece a los jugadores más oportunidades de ganar dinero. Esta quinta balota se sortea de manera adicional al número de cuatro cifras tradicional.
Por otra parte, los horarios de cada sorteo pueden variar. Por ejemplo, el primero del día es El Dorado, que se juega a las 11:00 a. m., le sigue El Paisita, a la 1:00 p. m.; y finalmente La Caribeña, a las 2:30 p. m.
Así las cosas, estos fueron los resultados de este lunes, 20 de octubre:
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9281
- La Quinta: 2
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente