Loterías
Nuevo ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 4 de octubre de 2025
Consulte si la buena suerte estuvo de su lado en este sorteo.
La lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos y en esta ocasión uno de ellos tuvo la fortuna de llevarse el premio mayor de 15 millones de pesos.
El sorteo se realizó este sábado, 4 de octubre, a las 10:45 de la noche, y este fue el número afortunado 2138 de la serie 169.
Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos
- Número: 2138
- Serie: 169
Ganadores de los 3 sorteos anteriores
Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:
- Sorteo del 13 de septiembre de 2025: número 2885 de la serie 336.
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 2235 de la serie 189.
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 9106 de la serie 118.