Nuevo ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 4 de octubre de 2025

Consulte si la buena suerte estuvo de su lado en este sorteo.

Redacción Loterías
5 de octubre de 2025, 11:15 a. m.
Lotería de Boyacá del sábado 4 de octubre de 2025
La lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos y en esta ocasión uno de ellos tuvo la fortuna de llevarse el premio mayor de 15 millones de pesos.

El sorteo se realizó este sábado, 4 de octubre, a las 10:45 de la noche, y este fue el número afortunado 2138 de la serie 169.

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos

  • Número: 2138
  • Serie: 169

Ganadores de los 3 sorteos anteriores

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: número 2885 de la serie 336.
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 2235 de la serie 189.
  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 9106 de la serie 118.

