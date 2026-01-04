Loterías

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Decenas de apostadores estuvieron pendientes este domingo a un nuevo sorteo de la lotería.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 6:21 p. m.
Los resultados del Chontico Día y Noche este domingo, 4 de enero.
Los resultados del Chontico Día y Noche este domingo, 4 de enero. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

Este domingo, 4 de enero, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Chontico Día, lo que cautivó la atención de decenas de apostadores quienes estuvieron atentos al sorteo que se realizó sobre la 1:00 de la tarde.

La combinación ganadora para la tarde de este domingo fue el 2109, cifra que rápidamente comenzó a replicarse en grupos de aficionados y plataformas digitales dedicadas al seguimiento de los juegos de azar.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 4 de enero de 2026

Premio mayor: 2109 - 0

  • Tres últimas cifras: 109
  • Dos últimas cifras: 09
  • Número completo: 2109
  • Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 4 de enero de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Última cifra:

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 4 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 2 de enero de 2026: 9336 - 1
  • 1 de enero de 2026:  5024 - 8
  • 31 de diciembre de 2025:  2726 - 1

Chontico Noche

  • 2 de enero de 2026: 6979-2
  • 1 de enero de 2026: 2987 - 6
  • 31 de diciembre de 2025: 4124 - 5

Más de Loterías

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Resultados del sábado 3 de enero de 2026.

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Resaltados Baloto del 20 de septiembre.

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Como cada sábado, la Lotería del Cauca celebró su sorteo nocturno con atractivos premios.

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

Noticias Destacadas