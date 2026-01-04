Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Este domingo, 4 de enero, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Chontico Día, lo que cautivó la atención de decenas de apostadores quienes estuvieron atentos al sorteo que se realizó sobre la 1:00 de la tarde.
La combinación ganadora para la tarde de este domingo fue el 2109, cifra que rápidamente comenzó a replicarse en grupos de aficionados y plataformas digitales dedicadas al seguimiento de los juegos de azar.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 4 de enero de 2026
Premio mayor: 2109 - 0
- Tres últimas cifras: 109
- Dos últimas cifras: 09
- Número completo: 2109
- Última cifra: 0
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 4 de enero de 2026
Premio mayor:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Número completo:
- Última cifra:
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 4 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 2 de enero de 2026: 9336 - 1
- 1 de enero de 2026: 5024 - 8
- 31 de diciembre de 2025: 2726 - 1
Chontico Noche
- 2 de enero de 2026: 6979-2
- 1 de enero de 2026: 2987 - 6
- 31 de diciembre de 2025: 4124 - 5