Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Este domingo, 4 de enero, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Chontico Día, lo que cautivó la atención de decenas de apostadores quienes estuvieron atentos al sorteo que se realizó sobre la 1:00 de la tarde.

La combinación ganadora para la tarde de este domingo fue el 2109, cifra que rápidamente comenzó a replicarse en grupos de aficionados y plataformas digitales dedicadas al seguimiento de los juegos de azar.

Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 4 de enero de 2026

Premio mayor: 2109 - 0

Tres últimas cifras: 109

Dos últimas cifras: 09

Número completo: 2109

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 4 de enero de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 4 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

2 de enero de 2026: 9336 - 1

1 de enero de 2026: 5024 - 8

31 de diciembre de 2025: 2726 - 1

Chontico Noche