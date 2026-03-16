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Números ganadores de la lotería del Tolima el lunes 16 de marzo: consulte si usted fue el afortunado

Este juego de azar pone a prueba la suerte de los colombianos cada lunes.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 10:45 p. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima Foto: Montaje SEMANA

Este lunes, 16 de marzo, se jugó la Lotería del Tolima a las 10:30 de la noche, como es habitual, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y, como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 8397 de la serie 53.
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“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.