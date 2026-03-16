Este lunes, 16 de marzo, se jugó la Lotería del Tolima a las 10:30 de la noche, como es habitual, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y, como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Número 8397 de la serie 53.

“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.