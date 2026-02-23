Loterías

Números ganadores del 23 de febrero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes

Los juegos de chance como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se juegan múltiples veces a la semana.

23 de febrero de 2026, 11:09 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 23 de febrero.
En una jornada marcada por la expectativa de miles de apostadores en Colombia, los sorteos de chance mantuvieron su ritmo habitual el lunes 23 de febrero. Como es costumbre, las nuevas combinaciones ganadoras despertaron ilusión y curiosidad entre quienes siguieron atentos cada número anunciado.

Modalidades como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se encuentran entre las más populares del país. Estos juegos realizan sorteos diarios, generalmente en jornadas de la tarde y la noche, y los resultados oficiales se dan a conocer minutos después de cada extracción.

Si participó en alguno de estos sorteos, es fundamental verificar el número exacto de su boleto a través de los canales oficiales de cada juego o en puntos de venta autorizados. De esta manera podrá confirmar si obtuvo algún premio y evitar confusiones. Además, recuerde presentar su documento de identidad al momento de reclamar cualquier ganancia, con el fin de garantizar una entrega segura y sin contratiempos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2371.
  • La Quinta: 0.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

