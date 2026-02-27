Números que cayeron el 27 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías permanentes en Colombia continúan siendo una de las opciones de juego más consultadas por los apostadores. Entre las más populares se encuentran la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que operan con sorteos diarios y un sistema de apuestas basado en números de cuatro cifras.

Este tipo de loterías funciona bajo un esquema sencillo: el jugador elige un número, define el valor de su apuesta en un punto autorizado y espera el resultado oficial del sorteo. Si el número coincide de manera exacta, recibe un premio proporcional al monto apostado. La frecuencia de los sorteos y la facilidad de participación explican su alta consulta, especialmente al cierre de cada jornada.

Cada viernes, miles de personas revisan los resultados para verificar si su número fue favorecido. Los números ganadores se publican a través de los canales oficiales y puntos de venta autorizados, donde también se puede confirmar la validez del premio.

A continuación, estos son los resultados correspondientes al viernes

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3514.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

