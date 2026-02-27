Loterías

Números que cayeron el 27 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estas tres loterías hacen parte de la oferta de juegos de azar disponibles en el país.

27 de febrero de 2026, 11:08 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de febrero.
Las loterías permanentes en Colombia continúan siendo una de las opciones de juego más consultadas por los apostadores. Entre las más populares se encuentran la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que operan con sorteos diarios y un sistema de apuestas basado en números de cuatro cifras.

Este tipo de loterías funciona bajo un esquema sencillo: el jugador elige un número, define el valor de su apuesta en un punto autorizado y espera el resultado oficial del sorteo. Si el número coincide de manera exacta, recibe un premio proporcional al monto apostado. La frecuencia de los sorteos y la facilidad de participación explican su alta consulta, especialmente al cierre de cada jornada.

Cada viernes, miles de personas revisan los resultados para verificar si su número fue favorecido. Los números ganadores se publican a través de los canales oficiales y puntos de venta autorizados, donde también se puede confirmar la validez del premio.

A continuación, estos son los resultados correspondientes al viernes

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3514.
  • La Quinta: 1.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

