Resultado del Baloto, número ganador del sorteo 2537 del 9 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Redacción Loterías
10 de agosto de 2025, 11:14 a. m.
El resultado del Baloto dejó a un nuevo ganador en Colombia con más de $2000 millones en su bolsillo.
El resultado del Baloto dejó a un nuevo ganador en Colombia con más de $2000 millones en su bolsillo. | Foto: Baloto

El día sábado 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2537 del Baloto con un acumulado de $ 12.600 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 2.000 millones.

Resultados del sorteo 2535 del Baloto

Premio acumulado de $ 12.600 millones

  • Número ganador: 02-08-27-29-37
  • Súper balota: 16

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 2.000 millones

  • Número ganador: 02-09-12-22-42
  • Súper balota: 03
Sorteo Baloto Revancha #2.537- Sábado 09 de Agosto

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Baloto

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 08-18-21-34-40 - 13
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 33, 31, 07, 04, 36- 07
  • Sorteo del 30 de julio de 2025: 29-30-34-36-41 - 15

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Baloto Revancha

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 12-20-29-30-38 - 04
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 34- 25-35-30-33 - 12
  • Sorteo del 30 de julio de 2025: 19-22-24-31-39 - 03

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 11 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
  • Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

