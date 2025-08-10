Loterías
Resultado del Baloto, número ganador del sorteo 2537 del 9 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.
El día sábado 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2537 del Baloto con un acumulado de $ 12.600 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 2.000 millones.
Resultados del sorteo 2535 del Baloto
Premio acumulado de $ 12.600 millones
- Número ganador: 02-08-27-29-37
- Súper balota: 16
Resultados del Baloto Revancha
Premio mayor de $ 2.000 millones
- Número ganador: 02-09-12-22-42
- Súper balota: 03
Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Baloto
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 08-18-21-34-40 - 13
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: 33, 31, 07, 04, 36- 07
- Sorteo del 30 de julio de 2025: 29-30-34-36-41 - 15
Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Baloto Revancha
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 12-20-29-30-38 - 04
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: 34- 25-35-30-33 - 12
- Sorteo del 30 de julio de 2025: 19-22-24-31-39 - 03
El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 11 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.
¿Cómo se reclama el premio del Baloto?
Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:
- Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
- Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.