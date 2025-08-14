Loterías
Resultado del Baloto, sorteo 2539 del miércoles 13 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor del Baloto en el sorteo 2539 que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.
El día miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 2539 del Baloto. El acumulado del premio mayor alcanzó los 14.200 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha entregó un acumulado de 2.400 millones de pesos.
Resultados del sorteo 2539 del Baloto
Premio mayor de $14.200 millones
- Número ganador: 07-12-22-33-38
- Súper balota: 05
Resultados del sorteo 2539 del Baloto Revancha
Premio mayor de $2.400 millones
- Número ganador: 01-03-09-24-34
- Súper balota: 09
Últimos 3 sorteos del Baloto (con súper balota)
- 11 de agosto de 2025: 02 - 19 - 20 - 32 - 33 - 03
- 9 de agosto de 2025: 02 - 08 - 27 - 29 - 37 - 16
- 6 de agosto de 2025: 08 - 18 - 21 - 34 - 40 - 13
Últimos 3 sorteos del Baloto Revancha (con súper balota)
- 11 de agosto de 2025: 13 - 16 - 36 - 37 - 38 - 12
- 9 de agosto de 2025: 02 - 09 - 12 - 22 - 42 - 03
- 6 de agosto de 2025: 12 - 20 - 29 - 30 - 38 - 04
El próximo sorteo del Baloto se jugará el sábado 16 de agosto de 2025 en la noche, con transmisión en vivo por televisión y radio. Los resultados también estarán disponibles en la página oficial de Baloto.
¿Cómo reclamar el premio del Baloto?
Para cobrar premios menores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830), se debe presentar:
- Tiquete original: si la compra fue digital, imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargarlo en el menú “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar completamente diligenciados.
- Documento de identidad: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.