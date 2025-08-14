El día miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 2539 del Baloto. El acumulado del premio mayor alcanzó los 14.200 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha entregó un acumulado de 2.400 millones de pesos.

Resultados del sorteo 2539 del Baloto

Premio mayor de $14.200 millones

Número ganador: 07-12-22-33-38

Súper balota: 05

Resultados del sorteo 2539 del Baloto Revancha

Premio mayor de $2.400 millones

Número ganador: 01-03-09-24-34

Súper balota: 09

La suerte volvió a girar en el sorteo 2539 del Baloto, realizado este 13 de agosto de 2025. | Foto: Baloto

Últimos 3 sorteos del Baloto (con súper balota)

11 de agosto de 2025: 02 - 19 - 20 - 32 - 33 - 03

9 de agosto de 2025: 02 - 08 - 27 - 29 - 37 - 16

6 de agosto de 2025: 08 - 18 - 21 - 34 - 40 - 13

Últimos 3 sorteos del Baloto Revancha (con súper balota)

11 de agosto de 2025: 13 - 16 - 36 - 37 - 38 - 12

9 de agosto de 2025: 02 - 09 - 12 - 22 - 42 - 03

6 de agosto de 2025: 12 - 20 - 29 - 30 - 38 - 04

El próximo sorteo del Baloto se jugará el sábado 16 de agosto de 2025 en la noche, con transmisión en vivo por televisión y radio. Los resultados también estarán disponibles en la página oficial de Baloto.

¿Cómo reclamar el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830), se debe presentar: