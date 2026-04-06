Resultados de hoy: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 6 de abril

Cada lunes, miles de colombianos mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas del país: participar en los sorteos de lotería. Más que un simple juego de azar, estas dinámicas hacen parte de la cultura popular y despiertan la expectativa de quienes sueñan con cambiar su destino de la noche a la mañana.
En este contexto, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como referentes del calendario semanal. Su realización al inicio de la semana no es casual: para muchos representan una nueva oportunidad, un “borrón y cuenta nueva” cargado de esperanza y optimismo.
Además, la digitalización ha transformado la manera en que los jugadores acceden a estos sorteos. Hoy es posible participar a través de plataformas en línea, consultar resultados en tiempo real y seguir las transmisiones en vivo, lo que ha permitido que estas loterías amplíen su alcance hacia nuevas generaciones.
Dorado Mañana
- Premio mayor: 2703.
- La Quinta: 2.
Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente