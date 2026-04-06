Resultados de hoy: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 6 de abril

Cada lunes, miles de colombianos mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas del país: participar en los sorteos de lotería. Más que un simple juego de azar, estas dinámicas hacen parte de la cultura popular y despiertan la expectativa de quienes sueñan con cambiar su destino de la noche a la mañana.

En este contexto, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como referentes del calendario semanal. Su realización al inicio de la semana no es casual: para muchos representan una nueva oportunidad, un “borrón y cuenta nueva” cargado de esperanza y optimismo.

Además, la digitalización ha transformado la manera en que los jugadores acceden a estos sorteos. Hoy es posible participar a través de plataformas en línea, consultar resultados en tiempo real y seguir las transmisiones en vivo, lo que ha permitido que estas loterías amplíen su alcance hacia nuevas generaciones.

Dorado Mañana

Premio mayor: 2703.

La Quinta: 2.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Caribeña Noche