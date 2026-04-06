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Resultados de hoy: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 6 de abril

La digitalización ha transformado la manera en que los jugadores acceden a estos sorteos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de abril de 2026, 11:13 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada lunes, miles de colombianos mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas del país: participar en los sorteos de lotería. Más que un simple juego de azar, estas dinámicas hacen parte de la cultura popular y despiertan la expectativa de quienes sueñan con cambiar su destino de la noche a la mañana.

En este contexto, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como referentes del calendario semanal. Su realización al inicio de la semana no es casual: para muchos representan una nueva oportunidad, un “borrón y cuenta nueva” cargado de esperanza y optimismo.

Además, la digitalización ha transformado la manera en que los jugadores acceden a estos sorteos. Hoy es posible participar a través de plataformas en línea, consultar resultados en tiempo real y seguir las transmisiones en vivo, lo que ha permitido que estas loterías amplíen su alcance hacia nuevas generaciones.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2703.
  • La Quinta: 2.
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Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente