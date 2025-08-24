Loterías
Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 23 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Cauca en el sorteo 2573, que juega todos los sábados en la noche.
El día sábado 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2573 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor de $ 8.000 millones fue el 6053 de la serie 137.
Resultados del sorteo 2573 de la Lotería del Cauca
Premio mayor de $ 8.000 millones
- Número 6053 de la serie 137
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: Número 2019 de la serie 287.
- Sorteo del 2 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.