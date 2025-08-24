Suscribirse

Loterías

Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 23 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Cauca en el sorteo 2573, que juega todos los sábados en la noche.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 3:38 p. m.
Lotería del Cauca
Lotería del Cauca de este 23 de agosto | Foto: Lotería del Cauca

El día sábado 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2573 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor de $ 8.000 millones fue el 6053 de la serie 137.

Resultados del sorteo 2573 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 6053 de la serie 137

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: Número 2019 de la serie 287.
  • Sorteo del 2 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

2. Evite multas: este es el pico y placa en Bogotá este lunes 25 de agosto para carros particulares

3. Fuerte choque entre Roy Barreras y Alfredo Saade: “La corrupción se cura con cárcel”

4. Clasificación general de La Vuelta a España 2025 - etapa 2: Vingegaard y Egan Bernal dan batacazo

5. Pico y placa en Medellín este lunes 25 de agosto: así rotará la medida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaLoteria del CaucaSorteos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.