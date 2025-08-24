Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 23 de agosto de 2025

El día sábado 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2573 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor de $ 8.000 millones fue el 6053 de la serie 137.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.

Sorteo del 9 de agosto de 2025: Número 2019 de la serie 287.

Sorteo del 2 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?