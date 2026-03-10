Loterías

Resultados de la Lotería Nacional de México del 10 de marzo de 2026

Conozca las combinaciones ganadoras de este día.

Redacción Loterías
10 de marzo de 2026, 9:34 p. m.
Se jugó la Lotería Nacional de México
Este martes 10 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Nacional de México, que entregó miles de premios a varios de sus apostadores.

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

Resultados del 10 de marzo de 2026

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 36260
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 52991
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 27311

Más premios

  • Premio mayor de 240 mil pesos: 38249
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 37410
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 51774
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 26375

Otros premios

  • Premio mayor de 120 mil pesos: 48899
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 24550
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 37068
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 44977
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 30797