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Resultados de los números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche del domingo 29 de marzo de 2026

Descubra si es el nuevo ganador del premio mayor.

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Redacción Loterías
29 de marzo de 2026, 1:48 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche.
Lotería Chontico Día y Noche. Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

Este domingo 29 de marzo se conoció el resultado del nuevo sorteo del 8384 de la Lotería Chontico, que reveló el número ganador del premio mayor.

Como suele pasar, no solo el premio mayor generó expectativa. El sorteo también dejó una quinta de 5, sumando emoción a una jornada que mantuvo a muchos pendientes con la ilusión de acertar y llevarse alguno de los premios.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 29 de marzo de 2026

Premio mayor: 1707 - 2

  • Tres últimas cifras: 707
  • Dos últimas cifras: 07
  • Número completo: 1707
  • Quinta balota: 2
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 29 de marzo de 2026

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Quinta: 
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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 28 de marzo de 2026: 0606 - 8
  • 27 de marzo de 2026: 1137 - 5
  • 26 de marzo de 2026: 9117 - 1

Chontico Noche

  • 28 de marzo de 2026: 0549 - 1
  • 27 de marzo de 2026: 1137 - 5
  • 26 de marzo de 2026: 8270 - 4

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 30 de marzo de 2026, en los horarios habituales.