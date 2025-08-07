Resultados del Baloto, sorteo 2536 del 6 de agosto de 2025

El día miércoles, 6 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2536 de Baloto, con un acumulado de $13.600 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $2.100 millones.

Resultados del sorteo 2536 de Baloto

Baloto - acumulado de $13.600 millones

Número ganador: 08 - 18 - 21 - 34 - 40

Súper balota: 13

Baloto Revancha - acumulado de $2.100 millones

Número ganador: 12 - 20 - 29 - 30 - 38

Súper balota: 04

Nuevos resultados dejó el Baloto en su sorteo 2536 del lunes. | Foto: Baloto

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto

4 de agosto de 2025: 04 - 07 - 31 - 33 - 36 — Súper balota: 07

2 de agosto de 2025: 13 - 22 - 32 - 35 - 42 — Súper balota: 11

30 de julio de 2025: 29 - 30 - 34 - 36 - 41 — Súper balota: 15

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto Revancha

4 de agosto de 2025: 25 - 30 - 33 - 34 - 35 — Súper balota: 12

2 de agosto de 2025: 01 - 03 - 04 - 34 - 37 — Súper balota: 15

30 de julio de 2025: 19 - 22 - 24 - 31 - 39 — Súper balota: 03

El próximo sorteo de Baloto se jugará el día sábado 9 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de Baloto.

¿Cómo reclamar el premio de Baloto?

Para reclamar premios menores a 182 UVT (equivalente a $8′565.830), es necesario presentar: