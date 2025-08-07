Lotería
Resultados del Baloto, sorteo 2536 del 6 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de Baloto en el sorteo 2536 que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.
El día miércoles, 6 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2536 de Baloto, con un acumulado de $13.600 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $2.100 millones.
Resultados del sorteo 2536 de Baloto
Baloto - acumulado de $13.600 millones
- Número ganador: 08 - 18 - 21 - 34 - 40
- Súper balota: 13
Baloto Revancha - acumulado de $2.100 millones
- Número ganador: 12 - 20 - 29 - 30 - 38
- Súper balota: 04
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto
- 4 de agosto de 2025: 04 - 07 - 31 - 33 - 36 — Súper balota: 07
- 2 de agosto de 2025: 13 - 22 - 32 - 35 - 42 — Súper balota: 11
- 30 de julio de 2025: 29 - 30 - 34 - 36 - 41 — Súper balota: 15
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto Revancha
- 4 de agosto de 2025: 25 - 30 - 33 - 34 - 35 — Súper balota: 12
- 2 de agosto de 2025: 01 - 03 - 04 - 34 - 37 — Súper balota: 15
- 30 de julio de 2025: 19 - 22 - 24 - 31 - 39 — Súper balota: 03
El próximo sorteo de Baloto se jugará el día sábado 9 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de Baloto.
¿Cómo reclamar el premio de Baloto?
Para reclamar premios menores a 182 UVT (equivalente a $8′565.830), es necesario presentar:
- Tiquete original: En caso de compra digital, debe imprimirse el archivo enviado por correo o descargarse desde “Mis Apuestas”.
- Documento de identidad válido: Cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, o permisos especiales vigentes.