Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este jueves 01 de enero

En Colombia, los juegos de azar como las loterías y los chances forman parte de una práctica ampliamente extendida. Para muchos ciudadanos, estas apuestas representan una posibilidad de mejorar su patrimonio y acceder rápidamente a grandes sumas de dinero.
Pese a que las opciones reales de obtener un premio son reducidas, la expectativa de convertirse en ganador mantiene a miles de personas apostando de manera constante, confiando en que la suerte les sonría en algún momento.
Lotería El Paisita Día - 01 de enero (sorteo 13908)
- Premio mayor: 9869.
Lotería el Paisita Noche - 01 de enero (Sorteo 14563)
- Premio mayor: pendiente.
Lotería la Caribeña Día - 01 de enero
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche - 01 de enero
- Premio mayor: pendiente.
- Quinta: pendiente.
Lotería el Dorado Noche - 01 de enero
- Premio mayor: 7425.
- La Quinta: 2.