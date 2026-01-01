Loterías

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este jueves 01 de enero

Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.

Redacción Loterías
1 de enero de 2026, 6:42 p. m.
En Colombia, los juegos de azar como las loterías y los chances forman parte de una práctica ampliamente extendida. Para muchos ciudadanos, estas apuestas representan una posibilidad de mejorar su patrimonio y acceder rápidamente a grandes sumas de dinero.

Pese a que las opciones reales de obtener un premio son reducidas, la expectativa de convertirse en ganador mantiene a miles de personas apostando de manera constante, confiando en que la suerte les sonría en algún momento.

Lotería El Paisita Día - 01 de enero (sorteo 13908)

  • Premio mayor: 9869.
YouTube video b9IP-XPmYAU thumbnail

Lotería el Paisita Noche - 01 de enero (Sorteo 14563)

  • Premio mayor: pendiente.
YouTube video oxGeuWUGt3s thumbnail

Lotería la Caribeña Día - 01 de enero

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video MhaQp9tll1Q thumbnail

La Caribeña Noche - 01 de enero

  • Premio mayor: pendiente.
  • Quinta: pendiente.
YouTube video CJc0kOntr3I thumbnail

Lotería el Dorado Noche - 01 de enero

  • Premio mayor: 7425.
  • La Quinta: 2.
YouTube video eNy4s4UBeCs thumbnail

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

