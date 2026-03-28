Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado 28 de marzo

En Colombia, los juegos de azar como la lotería o el chance hacen parte del día a día. Para muchos, representan una opción rápida de conseguir dinero que, por otras vías, sería difícil de lograr.

Aunque las probabilidades de ganar son muy bajas, miles de personas siguen apostando con la esperanza de que un golpe de suerte les cambie la vida.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 27 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Esa ilusión de llevarse un premio grande es, precisamente, lo que mantiene viva esta práctica a lo largo del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 28 de marzo (sorteo 14874)

Premio mayor: 3116 - 6.

Lotería el Paisita Noche - 28 de marzo (Sorteo de hoy)

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

Lotería la Caribeña Día - 28 de marzo

Premio mayor: 1217.

La Quinta: 8.

La Caribeña Noche - 28 de marzo

Premio mayor: pendiente.

Quinta: pendiente.

Lotería el Dorado Noche - 28 de marzo