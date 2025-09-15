Suscribirse

Lotería

Revise los resultados de La Caribeña Día y Noche del 15 de septiembre y compruebe si ganó

Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
15 de septiembre de 2025, 8:28 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

La Caribeña se ha consolidado como una de las opciones más populares entre quienes disfrutan de los juegos de azar y sueñan con obtener atractivas recompensas económicas. Gracias a su dinámica sencilla y a los significativos premios que ofrece, este sorteo se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan poner a prueba la fortuna y cambiar su futuro con un golpe de suerte.

Este juego cuenta con dos sorteos diarios de lunes a sábado: el primero se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde y el segundo a las 10:30 de la noche. En el caso de los domingos, el cronograma se ajusta levemente, realizándose a las 2:30 p. m. y a las 8:30 p. m. Esta frecuencia constante permite que los jugadores tengan más oportunidades de participar y de soñar con ganar en cualquiera de sus jornadas.

En la más reciente edición, correspondiente al lunes, 15 de septiembre de 2025, se desarrolló el sorteo número 7187 de La Caribeña Día. El resultado entregó a una persona una cifra que se llevó el premio mayor de 1.500 millones de pesos. Este monto refuerza el atractivo del juego, demostrando por qué continúa siendo uno de los sorteos más esperados por los apostadores.

Resultados sorteo 7187 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 7094.
  • Quinta balota: 5.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Lunes 15 de Septiembre de 2025

Resultados sorteo 7188 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Lunes 15 de Septiembre de 2025

Resultados del sorteo anterior – 14 de septiembre

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 7811
  • La Quinta: 9

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: 8548
  • La Quinta: 9

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No me pidieron un miserable sistema de subsidios”: Gustavo Petro al movimiento estudiantil

2. Graduarse en 10 meses: la oferta de la Fundación San José en la que estudió Juliana Guerrero

3. Sacaban licencias de conducción chimbas, la Fiscalía los pilló, y ahora sus carros y bienes van a extinción de dominio

4. Así estará el clima en Nueva York y alrededores a una semana de comenzar oficialmente el otoño

5. En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería La Caribeña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.