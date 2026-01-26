Loterías

Se jugó la Lotería del Tolima: estos fueron los números que cayeron este lunes 26 de enero de 2026

Se jugaron $3.500 millones del premio mayor.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 3:37 a. m.
Sorteo 4154.
Sorteo 4154. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes 26 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4154 de la Lotería del Tolima, donde se jugaron $3.500 millones del premio mayor.

“Hoy es el día de cumplir lo que te prometiste. Juega el Billete de la Semana y apuéstale a tus sueños”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 26 de enero de 2026

  • Premio mayor: 1691
  • Serie: 257
YouTube video hLwoLPb79aE thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 19 de enero de 2026: número 7096 de la serie 54.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: número 1495 de la serie 128.
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: número 4308 de la serie 32.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche. El próximo sorteo será el 2 de febrero de 2026.

