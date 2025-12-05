Suerte del día: así jugaron El Paisita, El Dorado y La Caribeña este viernes, 5 de diciembre

Las loterías volvieron a jugar hoy y dejaron nuevos ganadores en sus diferentes sorteos, un hecho que siempre emociona a los apostadores que depositan su esperanza en que este popular juego de azar les cambie la vida con sus millonarios premios. Sin embargo, en medio de la emoción, muchos olvidan verificar los resultados, un paso fundamental para poder reclamar cualquier premio.

Para este viernes 5 de diciembre, El Paisita, El Dorado y La Caribeña realizaron nuevamente sus sorteos, dejando múltiples afortunados en distintas regiones del país. Estos juegos, además, están bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar que cada sorteo se realice de manera correcta y con total transparencia.

Por otro lado, recientemente se incorporó ‘La Quinta’, una nueva modalidad que agrega una cifra adicional. Si esta cae, puede aumentar aún más el valor del premio y, al mismo tiempo, incrementar las posibilidades de ganar.

Los resultados de este 5 de diciembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5520.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 5958.

La Quinta: 0.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche