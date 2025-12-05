Suscribirse

Suerte del día: así jugaron El Paisita, El Dorado y La Caribeña este viernes, 5 de diciembre

Las loterías en Colombia realizan sorteos todos los días, incluidos los fines de semana.

Redacción Loterías
5 de diciembre de 2025, 4:25 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías volvieron a jugar hoy y dejaron nuevos ganadores en sus diferentes sorteos, un hecho que siempre emociona a los apostadores que depositan su esperanza en que este popular juego de azar les cambie la vida con sus millonarios premios. Sin embargo, en medio de la emoción, muchos olvidan verificar los resultados, un paso fundamental para poder reclamar cualquier premio.

Para este viernes 5 de diciembre, El Paisita, El Dorado y La Caribeña realizaron nuevamente sus sorteos, dejando múltiples afortunados en distintas regiones del país. Estos juegos, además, están bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar que cada sorteo se realice de manera correcta y con total transparencia.

Por otro lado, recientemente se incorporó ‘La Quinta’, una nueva modalidad que agrega una cifra adicional. Si esta cae, puede aumentar aún más el valor del premio y, al mismo tiempo, incrementar las posibilidades de ganar.

Los resultados de este 5 de diciembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5520.
  • La Quinta: 5.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 05 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 5958.
  • La Quinta: 0.
Paisita 1 - 5 de diciembre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

